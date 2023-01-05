Кабмін змінив правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на ринок житла

У вівторок, 3 січня, Кабмін ухвалив рішення, що повинно внормувати сферу будівництва та сприяти реалізації іпотечної програми "єОселя". Йдеться про затвердження мінімального розміру гарантійної частки будівництва.

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Як повідомила пресслужба Міністерства економіки України, мінімальний розмір гарантійної частки будівництва об’єктів, що будуть споруджені в майбутньому, становитиме 10% загальної площі для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 5% – для всіх інших населених пунктів країни.

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Визначена частка обтяжуватиметься державою, тобто перебуватиме в заставі до моменту повної здачі об’єкта.

За словами заступника міністра економіки України Дениса Кудіна, це рішення здатне позитивно вплинути на сферу первинної нерухомості та простимулювати роботу будівельної галузі. Окрім цього передбачається, що нововведення:

мотивуватиме забудовника завершувати об’єкти будівництва, щоб зняти з себе обтяження та отримати прибуток.

надасть достатні гарантії для завершення будівництва третіми особами;

сприятиме реалізації програми "єОселя".

Рішення важливе також з огляду на запуск програми іпотечного кредитування "єОселя" на ринку первинної нерухомості. Адже для визначення банками ризиковості операції з видачі іпотеки об’єкт незавершеного будівництва має бути внесений до державного реєстру з визначенням відсутності обтяження щодо гарантійної частки,

– зазначив Кудін.

Нагадаємо, у 9 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", який, зокрема, запроваджує норму щодо гарантійної частки. Суть нововведення в тому, що речові права на частину площі нового об’єкта передаються державі, доки будинок не приймуть в експлуатацію.

Обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, включені до гарантійної частки, припиняється одночасно з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.