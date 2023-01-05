Продажа квартир только после ввода объекта в эксплуатацию

Как сообщила прессслужба Министерства экономики Украины, минимальный размер гарантийной доли строительства возведенных в будущем объектов, составит 10% общей площади для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова, 5% – для всех других населённых пунктов страны.

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Определенная доля будет тяготиться государством, то есть находиться в залоге до момента полной сдачи объекта.

По словам замминистра экономики Украины Дениса Кудина, это решение способно положительно повлиять на сферу первичной недвижимости и простимулировать работу строительной отрасли. Кроме этого предполагается, что нововведение:

будет мотивировать застройщика завершать объекты строительства, чтобы снять с себя обременение и получить прибыль.

предоставит достаточные гарантии для завершения строительства третьими лицами;

будет способствовать реализации программы "єОселя".

Решение важно также учитывая запуск программы ипотечного кредитования "єОселя" на рынке первичной недвижимости. Ведь для определения банками рисковости операции по выдаче ипотеки объект незавершенного строительства должен быть внесен в государственный реестр с определением отсутствия обременения гарантийной доли,

– отметил Кудин.

Напомним, в 9 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", который, в частности, вводит норму по гарантийной доле. Суть нововведения в том, что вещные права на часть площади нового объекта передаются государству, пока здание не примут в эксплуатацию.

Обременение вещных прав на будущие объекты недвижимости, включенные в гарантийную долю, прекращается одновременно с принятием в эксплуатацию законченного строительством объекта.