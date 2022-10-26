Каньє Вест планує створити систему екомістечок: деталі

Американський виконавець Каньє Вест поділився ідеєю створення мініміст під брендом Yecosystem. Перша спільнота може бути представлена публіці вже наступного місяця.

Що відомо по проєкт

Як повідомили інсайдери, над розбудовою свого містечка Каньє працює вже кілька років. Передбачається, що репер створить самодостатні поселення з фірмовими будинками, поліклініками, школами, магазинами, де продаватимуться брендовані продукти.

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При цьому репер вирішив реалізувати мережу продуктових магазинів по усій Америці.

Команда Веста вже зареєструвала доменне ім'я Yecosystem, а також товарні знаки Yzyverse, Yxyverse та

Yeezyverse.

Це далеко не перша архітектурна ініціатива Каньє Веста. Однак жодна із його попередніх ідей не дійшла до реалізації.

У 2019 році Каньє створив прототип житла для безпритульних за концепцією "Зоряних воєн". Проте йому відмовили у видачі дозволів на будівництво.

У 2018 році він оголосив про плани розширити бренд Yeezy, запустивши архітектурний підрозділ Yeezy Home.

Yecosystem поки що остання ідея репера у сфері архітектури й дизайну.

Нагадаємо, що новина про екомісто з'явилася після того, як Balenciaga припинила співпрацю із репером через серію антисемітських твітів та постів в інстаграмі. А 25 жовтня про розірвання співпраці з виконавцем повідомив бренд Adidas.