Актор пустить його з молотка на аукціоні Bonhams, який відбудеться у середині серпня. Що є в зірковому трейлері та за скільки його можна купити – читайте далі.

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Що відомо про трейлер

Том Хенкс придбав трейлер Airstream Model 34 Limited Excella у 1993 році та користувався ним під час зйомок фільмів до 2017 року. Актор повністю облаштував його на свій смак, оскільки стомився від незручних будинків на колесах.

У середині є все для комфортного та зручного проживання: кухонні меблі, обідній стіл, великий диван, ліжко та навіть електричний камін. Крім того, є повністю обладнана ванна кімната з душем та кондиціонер.

Легендарний трейлер був на зйомках багатьох фільмів / Фото bonhams

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Скільки коштує будинок на колесах

Новий власник може придбати зіркову нерухомість за ціною 150 – 250 тисяч доларів (4,04 – 6,7 мільйона доларів) на аукціоні Bonhams, який відбудеться 13 серпня. Він отримає не лише 33-метровий трейлер, але й багато пам'ятних речей. Зокрема у будинку на колесах є посуд та чашка Apollo 13 з автографом Тома Хенкса та його колег за фільмом.

Як виглядає будинок на колесах Тома Хенкса / Фото Bonhams: