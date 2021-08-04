Актор пустить його з молотка на аукціоні Bonhams, який відбудеться у середині серпня. Що є в зірковому трейлері та за скільки його можна купити – читайте далі.
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Що відомо про трейлер
Том Хенкс придбав трейлер Airstream Model 34 Limited Excella у 1993 році та користувався ним під час зйомок фільмів до 2017 року. Актор повністю облаштував його на свій смак, оскільки стомився від незручних будинків на колесах.
Легендарний трейлер був на зйомках багатьох фільмів / Фото bonhams
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Скільки коштує будинок на колесах
Новий власник може придбати зіркову нерухомість за ціною 150 – 250 тисяч доларів (4,04 – 6,7 мільйона доларів) на аукціоні Bonhams, який відбудеться 13 серпня. Він отримає не лише 33-метровий трейлер, але й багато пам'ятних речей. Зокрема у будинку на колесах є посуд та чашка Apollo 13 з автографом Тома Хенкса та його колег за фільмом.
Як виглядає будинок на колесах Тома Хенкса / Фото Bonhams: