Експерти кажуть, що є два варіанти: або продовжити нейтральну схему й обрати килим такого ж відтінку, або створити контраст за допомогою помітнішого кольору. Ось які три відтінки пропонують дизайнери як доповнення до сірого дивана.

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Бірюзовий

Сірий диван на темно-бірюзовому килимі / Фото Rebecca Ward Design

Авторка цього дизайну інтер'єру каже, що "сміливіший відтінок килима може створити миттєвий затишок". Саме тому вона обрала насичений темно-бірюзовий килим.

"Блакитний і бірюзовий – це мої улюблені кольори для поєднання з сірим, щоб зберегти заспокійливу атмосферу. Можна ще додати текстури, обравши килим з вищим м'яким ворсом", – каже Ребека.

Червоний

Мінімалістська вітальня з круглим червоним килимом / Фото Polly Wreford

Якщо у вас темно-сірий диван, я вважаю, що килими насичених, сміливих кольорів, таких як темно-синій, смарагдово-зелений або темно-бордовий, створять приголомшливий ефект,

– каже американський дизайнер інтер'єру Вінсент Ларсон.

За словами експерта, ці кольори створюють вишуканий вигляд і додають глибини та насиченості в нейтральний інтер'єр.

Сірий

Сіро-біла вітальня / Фото Justine Wolman Interiors

Якщо ви проти сміливих тонів у вітальні, то можете створити монохромну схему. Це одноколірний дизайн або той, де суттєво переважає один колір.

Сірий диван – сірий килим. Щоб було не надто нудно, оберіть покриття з цікавою текстурою та вкрапленнями іншого тону, як на фото вище.