Інтер'єр вітальні Селени Гомес лише підтверджує той факт, що чарівний відтінок рожевих запорошених троянд зараз у тренді. Вибір співачки прихильники та дизайнери помітили на її нещодавній інстаграм-публікації.

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Ніжно-рожевий диван у вітальні Селени Гомес

Зірка поділилася фото з вітальні, на якому вона обіймається зі своїм хлопцем Бенні Бланко, сидячи на м'якому дивані ніжно-рожевого кольору. Фанати та експерти з дизайну інтер'єру просто закохалися в цей відтінок.

Рожевий диван приносить свіжу, яскраву енергію в кімнату і часто слугує центром, навколо якого можна оформити решту кімнати. Рожевий, який часто асоціюється з теплом і комфортом, робить вітальню більш гостинною та жвавою,

– каже відома американська дизайнерка Натан Будро.

Будро додає, що бачить, як рожеві дивани стають трендом, особливо в сучасних та еклектичних стилях інтер'єру. Це відбувається через те, що все більше людей віддають перевагу сміливим кольорам у своїх житлових приміщеннях.

Якщо говорити саме про рожевий, то, на думку експертки, він "може стати чудовим вибором для тих, хто хоче виразити свою індивідуальність і тепло через свій декор".

Ніжний рожевий колір може створити справді мрійливу, романтичну атмосферу, тоді як яскраво-рожевий – це чиста, невибачлива веселість,

– вважає провідна дизайнерка американської компанії Decorilla Джойс Г'юстон.

Ніжно-рожевий відтінок насправді дуже універсальний. Його можна поєднувати як зі світлими нейтральними тонами, так і з темними, як-от оливковий чи синій.