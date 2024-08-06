Эксперты говорят, что есть два варианта: либо продолжить нейтральную схему и выбрать ковер такого же оттенка, или создать контраст с помощью более заметного цвета. Вот какие три оттенка предлагают дизайнеры как дополнение к серому дивану.

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Бирюзовый

Серый диван на темно-бирюзовом ковре / Фото Rebecca Ward Design

Автор этого дизайна интерьера говорит, что "смелый оттенок ковра может создать мгновенный уют". Именно поэтому она выбрала насыщенный темно-бирюзовый ковер.

"Голубой и бирюзовый – это мои любимые цвета для сочетания с серым, чтобы сохранить успокаивающую атмосферу. Можно еще добавить текстуры, выбрав ковер с более высоким мягким ворсом", – говорит Ребекка.

Красный

Минималистская гостиная с круглым красным ковром / Фото Polly Wreford

Если у вас темно-серый диван, я считаю, что ковры насыщенных, смелых цветов, таких как темно-синий, изумрудно-зеленый или темно-бордовый, создадут потрясающий эффект,

– говорит американский дизайнер интерьера Винсент Ларсон.

По словам эксперта, эти цвета создают изысканный вид и добавляют глубины и насыщенности в нейтральный интерьер.

Серый

Серо-белая гостиная / Фото Justine Wolman Interiors

Если вы против смелых тонов в гостиной, то можете создать монохромную схему. Это одноцветный дизайн или тот, где существенно преобладает один цвет.

Серый диван – серый ковер. Чтобы было не слишком скучно, выберите покрытие с интересной текстурой и вкраплениями другого тона, как на фото выше.