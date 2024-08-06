Який килим підібрати до вітальні, якщо там сірий диван: три несподівані кольори
Джерело:Homes & Gardens
Сірий диван часто обирають до віталень, як і килими нейтральних тонів. Проте в результаті виходить спокійний мінімаліський інтер'єр, який з часом може просто набриднути. Щоб цього не сталося, дизайнери радять обирати килими насичених чи навіть яскравих тонів.
Експерти кажуть, що є два варіанти: або продовжити нейтральну схему й обрати килим такого ж відтінку, або створити контраст за допомогою помітнішого кольору. Ось які три відтінки пропонують дизайнери як доповнення до сірого дивана.
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Бірюзовий
Авторка цього дизайну інтер'єру каже, що "сміливіший відтінок килима може створити миттєвий затишок". Саме тому вона обрала насичений темно-бірюзовий килим.
"Блакитний і бірюзовий – це мої улюблені кольори для поєднання з сірим, щоб зберегти заспокійливу атмосферу. Можна ще додати текстури, обравши килим з вищим м'яким ворсом", – каже Ребека.
Червоний
Якщо у вас темно-сірий диван, я вважаю, що килими насичених, сміливих кольорів, таких як темно-синій, смарагдово-зелений або темно-бордовий, створять приголомшливий ефект,
– каже американський дизайнер інтер'єру Вінсент Ларсон.
За словами експерта, ці кольори створюють вишуканий вигляд і додають глибини та насиченості в нейтральний інтер'єр.
Сірий
Якщо ви проти сміливих тонів у вітальні, то можете створити монохромну схему. Це одноколірний дизайн або той, де суттєво переважає один колір.
Сірий диван – сірий килим. Щоб було не надто нудно, оберіть покриття з цікавою текстурою та вкрапленнями іншого тону, як на фото вище.