Кількість угод з оренди столичного житла зменшилась на 35%
Джерело:The Page
У січні в Києві було проведено 127 операцій з оренди житлової нерухомості за ставками від 6 до 95 тисяч гривень на місяць.
Як повідомляє гендиректор агенції нерухомості "Благовіст" Олена Біберова, це на 35% менше у порівняні з груднем 2021 року.
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Загальний рівень витрат на оренду становив 140 тисяч доларів, а орендні ставки не зросли.
Ринок оренди у період новорічних канікул традиційно стає менш активним, ніж в інші періоди. Водночас попит на оренду був присутній у всіх цінових сегментах. Був попит на оренду нежитлових приміщень та будинків,
– зазначила Біберова.
Статистика цін: орендні ставки по районах і класах
Категорія об'єктів вартістю до 500 доларів за місяць, за даними агентства, становила 25%. У цьому сегменті найбільш популярними були 1- та 2-кімнатні квартири, переважно у Дарницькому, Святошинському районах.
Серед найбюджетніших угод місяця:
- 1-кімнатна квартира площею 40 "квадратів" вулиці Теремківській (Голосіївський район) – 6 тисяч гривень на місяць;
- 1-кімнатна на вулиці Стуса (Печерський район) площею 40 "квадратів" – за 12 тисяч гривень на місяць;
- 1-кімнатна площею 50 "квадратів" на вулиці Сікорського (Шевченківський район) – за 13 500 гривень на місяць.
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У ціновому діапазоні 500 – 1000 доларів на місяць проведено 39% операцій. У цій категорії лідерами були 2 – 3-кімнатні квартири в Голосіївському та Печерському районах.
- 1-кімнатна квартира площею 55 "квадратів" на вулиці Голосіївській (Голосіївський район) – 14 тисяч гривень на місяць;
- нежитлове приміщення для розміщення магазину площею 33 "квадратів" на вулиці Столичне шосе (Голосіївський район) – 18 тисяч гривень на місяць;
- За 27 тисячі гривень на місяць орендували 3-кімнатну квартиру площею 117 квадратних мерів на вулиці Луценка (Голосіївський район).
У бізнес-класі – кількість операцій у діапазоні цін від 1 – 2,5 тисячі становила 26%. Тут фаворитом стали Печерський та Шевченківський райони столиці:
- будинок площею 330 "квадратів" на Софіївській Борщагівці орендували за 32 400 гривень за місяць;
- офіс на вулиці Полтавській (Шевченківський район) площею 120 "квадратів" – за 64 800 гривень за місяць;
- пентхаус площею 174 квадратів на вулиці Героїв Сталінграда (Оболонський район) – за 62 100 гривень за місяць.
У категорії елітних об'єктів від 2,5 тисяч доларів на місяць частка угод становила 20%. Тут переважали Печерський та Голосіївський райони. Найдорожчим об'єктом, зданим в оренду у січні, став будинок у Конча-Заспі:
- будинок площею 700 "квадратів"у селі Лісники (Києво-Святошинський район) орендували за 189 тисяч гривень за місяць;
- квартира площею 150 "квадратів" на вулиці Звіринецькій (Печерський район) — 75 500 гривень за місяць;
- 3-кімнатна квартира площею 230 "квадратів" на вулиці Городецького (Печерський район) – 94,50 гривень за місяць;
- будинок площею 430 "квадратів" у Конча-Заспі (Голосіївський район) — 216 тисяч гривень за місяць.