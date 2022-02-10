Прийняти правильне рішення вам допоможе калькулятор вартості життя від ресурсу Expatistan. Тут зібрана вартість життя у європейських містах, комунальні послуги, середні ціни на їжу та одяг.

Цікаво Кому не варто купувати дворівневу квартиру: девелопер назвав цікавий нюанс

Країни Східної Європи видаються місцем, де можна знайти оптимальне співвідношення ціни та якості. Якщо щомісячна орендна плата за мебльовану квартиру площею 83 квадратних футів у Лондоні складає в середньому 2 296 фунтів стерлінгів (2721 євро або 87 032 гривень), у Скоп'є, столиці Північної Македонії, можна орендувати аналогічну площу за 391 євро (12 505 гривень) на місяць.

Дешева орендна плата і в Румунії. Переїхавши сюди, ви будете сплачувати 415 євро (13 270 гривень) на місяць за повністю облаштовану квартиру в елітному районі.

10 найдешевших міст для оренди житла

Найдешевша оренда житла у Скоп'є / Фото Unsplash

Скоп'є, Північна Македонія – 391 євро (12 505 гривень) на місяць.

– 391 євро (12 505 гривень) на місяць. Приштина, Косово – 417 євро (13 333 гривень) на місяць.

– 417 євро (13 333 гривень) на місяць. Ясси, Румунія – 415 євро (13 269 гривні) на місяць.

– 415 євро (13 269 гривні) на місяць. Львів, Україна – 452 євро (14 452) на місяць

– 452 євро (14 452) на місяць Харків, Україна – 470 євро (15 027 гривень) на місяць

– 470 євро (15 027 гривень) на місяць Брашов, Румунія – 490 євро (15 667 гривень) на місяць.

– 490 євро (15 667 гривень) на місяць. Тімішоара, Румунія – 517 євро (16 530 гривень) на місяць.

– 517 євро (16 530 гривень) на місяць. Мінськ, Білорусь – 603 євро (19 280 гривень) на місяць.

– 603 євро (19 280 гривень) на місяць. Лодзь, Польща – 616 євро (19 696 гривень) на місяць.

– 616 євро (19 696 гривень) на місяць. Клуж-Напока, Румунія – 734 євро (23 469 гривень) на місяць.

Яка середня вартість оренда житла в Україні

У великих містах Україні можна орендувати квартиру за 8 тисяч гривень / Фото Unsplash

Згідно з ресурсом, станом на 2022 рік: