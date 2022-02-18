Как сообщает гендиректор агентства недвижимости "Благовест" Елена Биберова, это на 35% меньше по сравнению с декабрем 2021 года.

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Общий уровень расходов на аренду составил 140 тысяч долларов, а арендные ставки не выросли.

Рынок аренды в период новогодних каникул традиционно становится менее активным, чем в другие периоды. В то же время, спрос на аренду присутствовал во всех ценовых сегментах. Был спрос на аренду нежилых помещений и домов,

– отметила Биберова.

Статистика цен: арендные ставки по районам и классам

Категория объектов стоимостью до 500 долларов в месяц, по данным агентства, составила 25%. В этом сегменте наиболее востребованными были 1- и 2‑комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Святошинском районах.

Среди наиболее бюджетных сделок месяца:

1-комнатная квартира площадью 40 "квадратов" на улице Теремковской (Голосеевский район) – 6 тысяч гривен в месяц;

1-комнатная на улице Стуса (Печерский район) площадью 40 "квадратов" – за 12 тысяч гривен в месяц;

1-комнатная площадью 50 "квадратов" на улице Сикорского (Шевченковский район) – за 13 500 гривен в месяц.

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В ценовом диапазоне 500 – 1 000 долларов в месяц заключено 39% сделок. В этой категории лидерами были 2 – 3-комнатные квартиры в Голосеевском и Печерском районах.

1-комнатная квартира площадью 55 "квадратов" на улице Голосеевской (Голосеевский район) – 14 тысяч гривен в месяц;

нежилое помещение для размещения магазина площадью 33 "квадрата" на улице Столичное шоссе (Голосеевский район) – 18 тысяч гривен в месяц;

за 27 тысяч гривен в месяц арендовали 3-комнатную квартиру площадью 117 квадратных мэров на улице Луценко (Голосеевский район).

В бизнес-классе – количество сделок в диапазоне цен от 1 – 2,5 тысячи составило 26%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы:

дом площадью 330 "квадратов" на Софиевской Борщаговке арендовали за 32 400 гривен в месяц;

офис на улице Полтавской (Шевченковский район) площадью 120 "квадратов" – за 64 800 гривен в месяц;

пентхаус площадью 174 квадратов на улице Героев Сталинграда (Оболонский район) – за 62 100 гривен в месяц.

В категории элитных объектов от 2,5 тысячи долларов в месяц доля сделок составляла 20%. Здесь преобладали Печерский и Голосеевский районы. Самым дорогим объектом, сданным в аренду в январе, стал дом в Конча-Заспе:

дом площадью 700 "квадратов" в селе Лесники (Киево-Святошинский район) арендовали за 189 тысяч гривен в месяц;

квартира площадью 150 "квадратов" на улице Зверинецкой (Печерский район) – 75 500 гривен в месяц;

3-комнатная квартира площадью 230 "квадратов" по улице Городецкого (Печерский район) – 94,50 гривен в месяц;

дом площадью 430 "квадратов" в Конча-Заспе (Голосеевский район) – 216 тысяч гривен в месяц.

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