За словами рієлтора Руслана, такі варіанти на ринку зараз дуже цінуються. Посередник каже, що кімнату можна переоблаштувати на смартквартиру з маленькою ванною та кухонною зоною, якщо зробити другий поверх.

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Кімната за 11 тисяч доларів у центрі Одеси

У кімнаті площею 16,6 квадрата поставили все, що можна було помістити: диван, шафу, стіл, телевізор, пральну машинку, умивальник та душову кабіну. Рієлтор каже, що власники зможуть встановити там ще й туалет, бо для цього є всі потрібні комунікації.

"На перший погляд, це з фільмів жахів, але насправді такі кімнати з комунікаціями дуже цінуються. Можна зробити самостійну смартквартиру. Як правило, роблять другий ярус зі спальним місцем, знизу – санвузол і невелику кухонну зону", – розповів Руслан.



Душова кабіна з умивальником та пральною в кутку кімнати / Скриншот відео

Користувачі по-різному відреагували на квартиру: хтось розпитував деталі, а хтось жартував.

"А я думала, таких вже нема", Життя в туалеті", "А унітаз за шторами?", "Я б зробила душ біля вікна", "Це ідеальний варіант хіба що для сусідів. Таке викупити можна і повноцінну квартиру зробити", – поділилися думками в тіктоці.



Спальне місце / Скриншот відео

Одна користувачка розповіла, що колись мала кімнату такого самого типу і зробила в ній другий поверх. Спочатку сама жила в ній, а потім продала. Тому такий варіант переоблаштування справді реальний. Рієлтор каже, що висота кімнати 3,8 метра.