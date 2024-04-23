По словам риелтора Руслана, такие варианты на рынке сейчас очень ценятся. Посредник говорит, что комнату можно переоборудовать в смартквартиру с маленькой ванной и кухонной зоной, если сделать второй этаж.

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Комната за 11 тысяч долларов в центре Одессы

В комнате площадью 16,6 квадрата поставили все, что можно было поместить: кровать, шкаф, стол, телевизор, стиральную машинку, умывальник и душевую кабину. Риэлтор говорит, что владельцы смогут установить там еще и туалет, потому что для этого есть все необходимые коммуникации.

"На первый взгляд, это из фильмов ужасов, но на самом деле такие комнаты с коммуникациями очень ценятся. Можно сделать самостоятельную смартквартиру. Как правило, делают второй ярус со спальным местом, снизу – санузел и небольшую кухонную зону", – рассказал Руслан.



Душевая кабина с умывальником и стиральной в углу комнаты / Скриншот видео

Пользователи по-разному отреагировали на квартиру: кто-то расспрашивал детали, а кто-то шутил.

"А я думала, таких уже нет", Жизнь в туалете", "А унитаз за шторами?", "Я бы сделала душ у окна", "Это идеальный вариант разве что для соседей. Такое выкупить можно и полноценную квартиру сделать", – поделились мыслями в тиктоке.



Спальное место / Скриншот видео

Одна пользовательница рассказала, что когда-то имела комнату такого же типа и сделала в ней второй этаж. Сначала сама жила в ней, а потом продала. Поэтому такой вариант переобустройства действительно реальный. Риэлтор говорит, что высота комнаты 3,8 метра.