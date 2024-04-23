"Як з фільмів жахів": у центрі Одеси продають кімнату в комунальній кватирі за 11 тисяч доларів

На розі вулиць Троїцької та Преображенської продають кімнату в комунальній квартирі за 11 тисяч доларів. Місцевий рієлтор каже, що спочатку здається, наче житло "з фільмів жахів", та насправді помешкання має потенціал.

За словами рієлтора Руслана, такі варіанти на ринку зараз дуже цінуються. Посередник каже, що кімнату можна переоблаштувати на смартквартиру з маленькою ванною та кухонною зоною, якщо зробити другий поверх.

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Кімната за 11 тисяч доларів у центрі Одеси

У кімнаті площею 16,6 квадрата поставили все, що можна було помістити: диван, шафу, стіл, телевізор, пральну машинку, умивальник та душову кабіну. Рієлтор каже, що власники зможуть встановити там ще й туалет, бо для цього є всі потрібні комунікації.

"На перший погляд, це з фільмів жахів, але насправді такі кімнати з комунікаціями дуже цінуються. Можна зробити самостійну смартквартиру. Як правило, роблять другий ярус зі спальним місцем, знизу – санвузол і невелику кухонну зону", – розповів Руслан.



Душова кабіна з умивальником та пральною в кутку кімнати / Скриншот відео

Користувачі по-різному відреагували на квартиру: хтось розпитував деталі, а хтось жартував.

"А я думала, таких вже нема", Життя в туалеті", "А унітаз за шторами?", "Я б зробила душ біля вікна", "Це ідеальний варіант хіба що для сусідів. Таке викупити можна і повноцінну квартиру зробити", – поділилися думками в тіктоці.



Спальне місце / Скриншот відео

Одна користувачка розповіла, що колись мала кімнату такого самого типу і зробила в ній другий поверх. Спочатку сама жила в ній, а потім продала. Тому такий варіант переоблаштування справді реальний. Рієлтор каже, що висота кімнати 3,8 метра.