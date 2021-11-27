На Кіпрі влаштують масовий розпродаж нерухомості: що відомо

До кінця 2021 року кіпрські банки планують продати на аукціонах понад 800 об'єктів нерухомості. Це як житлові будинки та квартири, так і ділянки під забудову та землі сільськогосподарського призначення.

Таким чином банки Кіпру планують реалізувати майно мешканців, що заборгували за кредитами. Детальніше про міста, в яких відбудеться розпродаж, – далі.

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У яких містах продаватимуть нерухомість

На Кіпрі влаштують масовий розпродаж нерухомості / Фото Pexels

У столиці Кіпру – Нікосії з молотка підуть 170 лотів, серед яких двоповерхові будинки, квартири та фермерські угіддя. На півдні країни, у Лімасолі, окрім житлових об'єктів та ділянок під забудову, продадуть магазини та складські приміщення. Загалом на торги тут виставлено 200 об'єктів.

У Пафосі продадуть 150 споруд, найцікавіші з них – кафе у Меса Хорьо та завод в Агія Варварі. Ще 100 споруд змінять своїх власників у регіоні Фамагусти.

Як повідомляють кіпрські видання, наступну серію аукціонів заплановано на початок 2022 року. До 25 січня місцеві банки планують продати щонайменше 50 житлових та комерційних об'єктів.

Що відомо про кіпрську нерухомість