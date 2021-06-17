На найвищому з них відкривають оглядовий майданчик. Куди дозволять піднятися туристам – дивіться далі.

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Що відомо про будівлю

Гаїтянський центр – три вежі, попереднє відкриття яких відбулося у червні 2020 року. У центрі Гаїті розташовані офісні приміщення, п'ятизірковий готель, торговий центр та ін. На будівництво об'єкту нерухомості витратили близько 2,07 мільярда доларів (56,2 мільярда гривень).

На будівництво пішло понад 2 мільярди доларів / Фото china.org.cn

Будівництво Гаїтянського центру / Фото shuo-tang

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Найвищий хмарочос у Циндао

Висота найвищої будівлі – 369 метрів. Цей хмарочос є найвищим у Циндао. З 18 липня охочі можуть придбати квитки й потрапити на оглядовий майданчик, що розташований на 80-му поверсі. Подивитися на неймовірні краєвиди можна буде з висоти 330 метрів.

Туристам дозволять піднятися на висоту 330 метрів /german.china

Скільки коштуватиме екскурсія наразі не повідомляється.

Оглядовий майданчик облаштували на 80-му поверсі / Фото з твіттеру @EliteReference

Будівля ніби знаходиться вище неба / Фото peopledaily:

Як виглядає найвищий хмарочос у Циндао: дивіться відео