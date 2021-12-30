Зокрема, міською цільовою програмою "Охорона та збереження культурної спадщини міста Києва на 2022 – 2024 роки" передбачено розроблення облікової документації на всі об’єкти культурної спадщини, що наявні та виявлені на даний час.

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У Києві 600 об’єктів отримають охоронний статус: що відомо

Документацію на близько 300 об’єктів протягом 3 років заплановано здійснити науковими фахівцями КНМЦ за бюджетні кошти. Облікову документацію на близько 270 об’єктів мають розробити із залученням організацій та установ відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Кінцевим результатом є занесення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Важливо, що із занесенням об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та набуттям ними статусу пам’ятки забезпечується захист та створюються певні умови для збереження історико-культурного середовища Києва у всій різноманітності його видової належності: історії, археології, ландшафту, науки і техніки, архітектури та містобудування, монументального мистецтва та їх презентації, як невід’ємної частини культурного надбання міста.

Нагадаємо, що зараз мешканці історичних будівель Києва можуть безкоштовно демонтувати металопластик на балконах.