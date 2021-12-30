В частности, городской целевой программой "Охрана и сохранение культурного наследия города Киева на 2022 – 2024 годы" предусмотрена разработка учетной документации на все объекты культурного наследия, которые имеются и обнаружены в настоящее время.

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В Киеве 600 объектов получат охранный статус: что известно

Документацию около 300 объектов в течение 3 лет запланировано осуществить научными специалистами КНМЦ за бюджетные средства. Учетная документация на около 270 объектов должна быть разработана с привлечением организаций и учреждений в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках". Конечным результатом является занесение этих объектов в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Важно, что с занесением объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и приобретением ими статуса памятника обеспечивается защита и создаются определенные условия для сохранения историко-культурной среды Киева во всем разнообразии его видовой принадлежности: истории, археологии, ландшафта, науки и техники, архитектуры и градостроительства, монументального искусства и их презентации как неотъемлемой части культурного достояния города.

Напомним, что сейчас жители исторических построек Киева могут бесплатно демонтировать металлопластик на балконах.