Эксперты уверены, что в дальнейшем цены будут только расти. За сколько можно купить жилье в столице – читайте далее.

Интересно Где будут строить ЖК в Киеве и почему есть проблема с паркингами: интервью застройщика

Что происходит на столичном рынке недвижимости

По данным аналитиков OLX Недвижимость, в первый локдаун весной 2020 года цены на жилье просели на 3,25%. Однако далее цены показали существенный рост.

На вторичном рынке в Киеве следующая ситуация:

Средняя цена однокомнатной квартиры в домах, построенных до 2011 года, возросла на 17% – до 41 тысячи долларов (1,1 миллиона гривен), двухкомнатной – на 18% – до 59 тысяч долларов (1,6 миллиона гривен), трехкомнатной – на 23% – до 83,3 тысячи долларов (2,2 миллиона гривен).

Жилье в Киеве дорожает, несмотря на пандемию / Фото OLX Недвижимость

Читайте Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в преддверии учебного года: цены по районам

Цены на жилье в домах от 2011 года:

В период с 1 июня по 1 августа цены на квартиры в указанных объектах подскочили на 6,5%.

За 1,5 года однокомнатные квартиры прибавили в стоимости 22%. Средняя цена в августе 2021 года – 73 тысячи долларов (1,95 миллиона гривен), двухкомнатные подорожали на 21% – до 118,4 тысячи долларов (3,2 миллиона гривен), трехкомнатные – на 22,5% – до 190 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен).

Жилье на этапе строительства

По словам экспертов, в Украине этот сегмент рынка недвижимости наиболее сильно ощутил локдаун и снижение экономической деятельности. Однако в столице цены на жилье после краткосрочного снижения (на 3% в мае 2020 года) существенно выросли.

За полтора года однокомнатные квартиры на этапе строительства подорожали на 27% – до 50,5 тысячи долларов (1,35 миллиона гривен), двухкомнатные – на 28% – до 72,5 тысячи долларов (1,95 миллиона гривен), трехкомнатные – на 42% – до 100 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен).

Аналитики уверены, что нынешние цены – не предел. В осенний период украинцы более активно покупают недвижимость, что отразится на стоимости. По прогнозу, рост цен составит от 2 до 7%.