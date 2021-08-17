У Києві подорожчали квартири: які ціни на вторинному ринку і в новобудовах
Джерело:OLX Нерухомість
У Києві, не дивлячись на пандемію, піднялися ціни на житлову нерухомість. Здорожчання стосується як вторинного ринку, так і готових квартир у новобудовах і на етапі будівництва.
Експерти впевнені, що надалі ціни лише зростатимуть. За скільки можна купити житло у столиці – читайте далі.
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Що відбувається на столичному ринку нерухомості
За даними аналітиків OLX Нерухомість, у перший локдаун навесні 2020 року ціни на житло просіли на 3,25%. Однак далі ціни показали суттєве зростання.
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На вторинному ринку у Києві наступна ситуація:
Середня ціна однокімнатної квартири у будинках, побудованих до 2011 року, зросла на 17% – до 41 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень), двокімнатної – на 18% – до 59 тисяч доларів (1,6 мільйона гривень), трикімнатної – на 23% – до 83,3 тисячі доларів (2,2 мільйона гривень).
Житло у Києві дорожчає, не дивлячись на пандемію / Фото OLX Нерухомість
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Ціни на житло у будинках від 2011 року:
За 1,5 року однокімнатні квартири додали у вартості 22%. Середня ціна у серпні 2021 року – 73 тисячі доларів (1,95 мільйона гривень), двокімнатні подорожчали на 21% – до 118,4 тисячі доларів (3,2 мільйона гривень), трикімнатні – на 22,5% – до 190 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень).
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Житло на етапі будівництва
За півтора року однокімнатні квартири на етапі будівництва подорожчали на 27% – до 50,5 тисячі доларів (1,35 мільйона гривень), двокімнатні – на 28% – до 72,5 тисячі доларів (1,95 мільйона гривень), трикімнатні – на 42% – до 100 тисяч доларів (2,7 мільйона гривень).
Аналітики впевнені, що нинішні ціни – не межа. В осінній період українці більш активно купують нерухомість, що відіб'ється на вартості. За прогнозом, зростання цін складе від 2 до 7%.