Електронний аукціон запланований на 24 січня, стартова ціна – 29,5 тисяч гривень на місяць. Розповідаємо про характеристики об'єкта.

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Що відомо про лот

Об’єкт, загальною площею у 81,1 квадратний метр здається в оренду на 5 років. Актив оснащений водозабезпеченням, каналізацією, кондиціонуванням, вентиляцією, опаленням та електромережею (потужністю 26 кВт). Також є інтернет, охоронна та пожежна сигналізація.

У Києві пропонують орендувати культурну пам’ятку, що охороняється ЮНЕСКО / Фото ФДМ

Наймач має підписати з органом охорони культурної спадщини охоронний договір на об’єкт оренди та виконувати вимоги законодавства про культурну спадщину.

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Довідка

Консисторія (або Хлібня) – приміщення, в якому розташовувалась монастирська пекарня. Об'єкт входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО під №527. Пам'ятка культурної спадщини національного значення, має охоронний номер № 1/10.

Будівля була зведена у 1722 – 1730 роках у стилі бароко. У 1851 – 1853 роках прибудовано новий корпус із головним фасадом вздовж Володимирської вулиці. Згодом перебудовувався ще кілька разів. Після реставрації будинок пристосували під виставкові зали Національного заповідника "Софія Київська".