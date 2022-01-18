Электронный аукцион запланирован на 24 января, стартовая цена – 29,5 тысячи гривен в месяц. Рассказываем об особенностях объекта.

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Что известно о лоте

Объект общей площадью 81,1 квадратных метра сдается в аренду на 5 лет. Актив оснащен водоснабжением, канализацией, кондиционированием, вентиляцией, отоплением и электросетью (мощностью 26 кВт). Также есть интернет, охранная и пожарная сигнализация.



В Киеве предлагают арендовать культурную памятку, охраняемую ЮНЕСКО / Фото ФГИ

Наниматель должен подписать с органом охраны культурного наследия охранный договор на объект аренды и выполнять требования законодательства о культурном наследии.

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Справка

Консистория (или Хлебня) – помещение, в котором размещалась монастырская пекарня. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №527. Памятник культурного наследия национального значения имеет охранный номер № 1/10.

Здание было построено в 1722 – 1730 годах в стиле барокко. В 1851 – 1853 годах пристроен новый корпус с главным фасадом вдоль Владимирской улицы. Впоследствии перестраивался еще несколько раз. После реставрации здание приспособили под выставочные залы Национального заповедника "София Киевская".