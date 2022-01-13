Враховуючи, що покупці перейшли у "вичікувальну позицію", логічно припускати, що невдовзі відбудеться зниження цін. Чи виправданим є це очікування – далі.

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Київський ринок нерухомості припинив зростання. Якщо у першій половині минулого року спостерігався ажіотажний попит на житло, то у осінньо-зимовий сезон покупці не поспішали до відділів продажу. Сумарно за 11 місяців 2021 року кількість угод щодо 2020-го скоротилася не сильно – лише на 2,5%. Девелопери прогнозують, що цього року кількість угод не зросте.

Ціни злякали покупців

Торік вартість квартир у новобудовах оновила рекорд – квадратний метр на первинному ринку Києва подорожчав на 22,2% у гривні. У доларах він зріс на 28%. Найбільше подорожчала нерухомість комфорт-класу – на 26%, та бізнес-класу – на 25,5%.

За інформацією ЛУН, середня вартість житла у київських новобудовах у січні досягла 35 тисяч гривень за квадратний метр.

Чому зростають ціни на квартири

Насамперед завдяки зростанню продажів на 20 – 25% у першій половині 2021 року. Також на подорожчання впливає скорочення пропозиції через проблеми з отриманням дозволів від Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). З середини вересня минулого року її функції виконує Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ), з якою у девелоперів поки що проблем немає.

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По-друге, зросла собівартість будівництва, що змусило девелоперів знову підвищити ціни у другій половині року. Через різке зростання цін покупці не поспішають у відділ продажу.

Ті, у кого житло подорожчало сильніше, втратили більше покупців. Частина покупців уважає, що цього року житло подешевшає – такі прогнози вже роблять деякі експерти,

– йдеться у матеріалі.

На ринок, а особливо на інвесторів, тисне інформація про можливу повномасштабну війну з Росією. У такій ситуації споживачі намагаються утримувати валюту вдома.

Чи подешевшають квартири у 2022 році

Представники девелоперських компаній, яких опитав НВ Бізнес, запевняють, що ціни на квартири наступного року не будуть падати. Собівартість зростатиме і це пов’язано зі світовими економічними процесами. при цьому потенціал зростання – 5 – 7%, тому що покупці не готові платити за житло ще більше.