Відтак експерти радять не поспішати з інвестиціями у "квадрати" на початку 2022 року. На коли перенести покупку – далі.

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Чому експерти радять не поспішати з інвестиціями

Невиправдано високі ціни

Експерт з нерухомості Ярослав Цуканов вважає, що зараз інвестиції у житло є невигідними.

"Ринок спочатку пожвавився, але потім прийшов до стагнації, ділового затухання активності. Наприкінці року це було особливо відчутно на первинному ринку, який напряму залежить від цін на будматеріали. Багато людей бачать, що нерухомість наче й виросла в ціні. Але виросла ціна пропозиції, а не продажу. Реально люди не купують квадратні метри по нових цінах. Тому в найближчому майбутньому багато продавців зніматимуть з продажу квартири, вичікуючи, коли з'явиться попит і ціни підростуть", – пояснив Цуканов.