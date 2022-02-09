Проєкт став однією із тем засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, яке відбулося 7 лютого. Про це повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин.
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Що відомо про проєкт уніфікації фасадів
Депутат розповідає, що проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста став одним із найцікавіших, які комісія затвердила на засіданні.
Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими,
– йдеться у повідомленні Трубіцина.
Щоб покращити вигляд столиці, Комісія планує виділити рік на те, щоб власники історичних будівель ліквідували балкони, блоки кондиціонерів та інші елементи, які "паплюжать" фасади. В разі невиконання вимоги, комунальні служби самі демонтують надбудову над балконом, або кондиціонер.
Депутат повідомив, що Комісія підтримала цей проєкт.
Раніше стало відомо, що в Україні будуть притягувати до кримінальної відповідальності за надбудову незадекларованих перед стартом будівництва поверхів.
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Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою / Фото фейсбук Владислав Трубіцин
Одним з найбільш цікавих проєктів рішень, які були затверджені на Комісії, став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста. Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими.
Окрім цього, згідно з проєктом рішення, кондиціонери також визнаються такими, що паплюжать зовнішній вигляд будівель. Тому в проєкті рішення вказано, що в разі його прийняття, усім власникам квартир, фасади яких виглядають у поганому стані або паплюжать зовнішній вигляд дають рівно рік на вирішення проблеми. В разі невиконання цього, комунальні служби самі демонтують або надбудову над, скажімо, балконом, або ж – кондиціонер.
Цей проєкт рішення Комісія підтримала.