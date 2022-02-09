Проєкт став однією із тем засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, яке відбулося 7 лютого. Про це повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин.

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Депутат розповідає, що проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста став одним із найцікавіших, які комісія затвердила на засіданні.

Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими,

– йдеться у повідомленні Трубіцина.

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Щоб покращити вигляд столиці, Комісія планує виділити рік на те, щоб власники історичних будівель ліквідували балкони, блоки кондиціонерів та інші елементи, які "паплюжать" фасади. В разі невиконання вимоги, комунальні служби самі демонтують надбудову над балконом, або кондиціонер.

Депутат повідомив, що Комісія підтримала цей проєкт.

Нагадаємо, що раніше про ініціативу "дебалконізації" історичних житлових будинків Києва оголосила неприбуткова організація "Містетика".