Проект стал одной из тем заседания комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, состоявшемся 7 февраля. Об этом сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын.
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Что известно о проекте унификации фасадов
Депутат рассказывает, что проект приведения в нормальное состояние фасадов домов в центральной части города стал одним из самых интересных, которые комиссия утвердила на заседании.
Согласитесь, сейчас некоторые балконы напоминают просто нечто невероятно ужасное, ведь они просто нависают над прохожими.
– говорится в сообщении Трубицына.
Чтобы улучшить облик столицы, Комиссия планирует выделить год на то, чтобы владельцы исторических зданий ликвидировали балконы, блоки кондиционеров и другие "поражающие" фасады элементы. В случае невыполнения требования, коммунальные службы сами демонтируют надстройку над балконом или кондиционер.
Депутат сообщил, что Комиссия поддержала этот проект.
Ранее мы рассказывали, что в Украине будут привлекать к уголовной ответственности за надстройку незадекларированных перед стартом строительства этажей.
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства / Фото фейсбук Владислав Трубицын
Текст публикации Владислава Трубицына:
Кроме этого, согласно проекту решения, кондиционеры также признаются порочащими внешний вид зданий. Поэтому в проекте решения указано, что в случае его принятия, всем владельцам квартир, фасады которых находятся в плохом состоянии или порочат внешний вид, дают ровно год на решение проблемы. В случае невыполнения этого, коммунальные службы сами демонтируют либо надстройку над, скажем, балконом, либо кондиционер.
Этот проект решение Комиссия поддержала.