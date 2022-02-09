Київрада планує ліквідувати засклені балкони та кондиціонери на фасадах будинків

Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів у центральній частині столиці. Розповідаємо, що це означає для мешканців Києва.

Проєкт став однією із тем засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, яке відбулося 7 лютого. Про це повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин.

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Що відомо про проєкт уніфікації фасадів

Депутат розповідає, що проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста став одним із найцікавіших, які комісія затвердила на засіданні. Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими,

– йдеться у повідомленні Трубіцина. Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ Щоб покращити вигляд столиці, Комісія планує виділити рік на те, щоб власники історичних будівель ліквідували балкони, блоки кондиціонерів та інші елементи, які "паплюжать" фасади. В разі невиконання вимоги, комунальні служби самі демонтують надбудову над балконом, або кондиціонер. Депутат повідомив, що Комісія підтримала цей проєкт. Нагадаємо, що раніше про ініціативу , що раніше про ініціативу "дебалконізації" історичних житлових будинків Києва оголосила неприбуткова організація "Містетика".

Раніше стало відомо, що в Україні будуть притягувати до кримінальної відповідальності за надбудову незадекларованих перед стартом будівництва поверхів.

Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою / Фото фейсбук Владислав Трубіцин

Текст публікації Владислава Трубіцина:

Одним з найбільш цікавих проєктів рішень, які були затверджені на Комісії, став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста. Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими.