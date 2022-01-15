Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Київської облдержадміністрації (КОДА).

Цікаво Покупка квартири за договором переуступки: що це та як правильно оформити

Плануємо багато об’єктів, які будуть зводитись "з нуля". Окрім цього, включимо до програми ті опорні соцзаклади, які вже працюють, але мають застарілі умови,

– зазначив раніше керівник Київської ОДА Василь Володін.

Відомо, що на реалізацію проєктів буде виділено 862,1 мільйона гривень.

По більшій частині проєктів договори вже вкладені. Ще по чотирьох тендерні процедури будуть проведені до кінця січня,

– повідомив перший заступник голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

У 2022 році до "Великого будівництва" в області входить: 5 дитсадків, шкіл і спортивних об’єктів, а також один ЦНАП.