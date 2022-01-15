Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

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Планируем многие объекты, которые будут возводиться "с нуля". Кроме этого, включим в программу те опорные соцзаведения, которые уже работают, но имеют устаревшие условия,

– отметил ранее руководитель Киевской ОГА Василий Володин.

Известно, что на реализацию проектов будет выделено 862,1 миллиона гривен.

По большей части проектов договоры уже заключены. Еще по четырем тендерные процедуры будут проведены до конца января,

– сообщил первый заместитель председателя Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

В 2022 году в "Большое строительство" в области входит: 5 детсадов, школ и спортивных объектов, а также один ЦНАП.