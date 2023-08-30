Пошук ідеального кольору кухонних шаф не такий простий, як здається на перший погляд. Переважно їх обирають нейтральних тонів, а останнім часом – рожевих.

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Рожевий колір може здаватися занадто нудотно-солодким, тому його доповнили ще одним кольором, створивши особливий відтінок.

Рожево-бежевий стане новим трендом

Спокійний, розкішний і елегантний – рожево-бежевий колір приваблює з першого погляду. Він є одним із ключових кольорів, які для своєї кухні обрала відома американська акторка. Це доводить універсальність неймовірного відтінку.

Кухня з рожево-бежевими підвісними шафами та тумбами / Фото з інстаграму Джессіки Альби

Однак цей тон не новий. Відтінки бежевого в рожевих кольорах є надзвичайно універсальним і популярним вибором в інтер'єрах протягом століть. З усіх варіацій – рум'яна, лососево-рожевий і персиковий – цей відтінок має значну перевагу.

На перший погляд, рожево-бежевий вибір цього сезону може здатися дещо шаблонним, адже цього року супертрендом був барбікор. Та це не звичайний рожевий, який має "солодку репутацію". Це його приглушений і витончений відтінок.

"У цьому тренді є захоплива подвійність – відтінок м'який і делікатний, але водночас сильний і стриманий", – каже фахівчиня із кольорів і трендів Паула Тейлор.

Рожево-бежевий відтінок використовують не лише для фарбування шаф. Це ідеальний тон для акцентних стін, який освітлює житловий простір. Для створення контрасту дизайнери радять поєднувати рожево-бежевий з бірюзовим, холодним білим, темно-блакитним і сірим.