Поиск идеального цвета кухонных шкафов не так прост, как кажется на первый взгляд. В основном их выбирают нейтральных тонов, а в последнее время – розовых.

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Розовый цвет может казаться слишком приторно сладким, поэтому его дополнили еще одним цветом, создав особый оттенок.

Розово-бежевый станет новым трендом

Спокойный, роскошный и элегантный – розовато-бежевый цвет привлекает с первого взгляда. Он является одним из ключевых цветов, которые избрала для своей кухни известная американская актриса. Это доказывает универсальность невероятного оттенка.

Кухня с розово-бежевыми подвесными шкафами и тумбами / Фото из инстаграммы Джессики Альбы

Однако этот тон не нов. Оттенки бежевого в розовом цвете являются чрезвычайно универсальным и популярным выбором в интерьерах на протяжении веков. Из всех вариаций – румяный, лососево-розовый и персиковый – этот оттенок имеет значительное преимущество.

На первый взгляд розово-бежевый выбор этого сезона может показаться несколько шаблонным, ведь в этом году супертрендом был барбикор. Но это не обычный розовый, у которого "сладкая репутация". Это его приглушенный и утонченный оттенок.

"В этом тренде есть увлекательная двойственность – оттенок мягкий и деликатный, но в то же время сильный и сдержанный", – говорит специалист по цветам и трендам Паула Тейлор.

Розово-бежевый оттенок используют не только для покраски шкафов. Это идеальный тон для акцентных стен, освещающий жилое пространство. Для создания контраста дизайнеры советуют совмещать розово-бежевый с бирюзовым, холодным белым, темно-голубым и серым.