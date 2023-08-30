Колір кухонних шаф, який стане справжнім трендом 2024 року

Цей гарний відтінок створює чудову схему з ноткою романтики на кухні. Шафи такого кольору придбала собі до сімейної кухні сама Джессіка Альба.

Пошук ідеального кольору кухонних шаф не такий простий, як здається на перший погляд. Переважно їх обирають нейтральних тонів, а останнім часом – рожевих.

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Рожевий колір може здаватися занадто нудотно-солодким, тому його доповнили ще одним кольором, створивши особливий відтінок.

Рожево-бежевий стане новим трендом

Спокійний, розкішний і елегантний – рожево-бежевий колір приваблює з першого погляду. Він є одним із ключових кольорів, які для своєї кухні обрала відома американська акторка. Це доводить універсальність неймовірного відтінку.

Кухня з рожево-бежевими підвісними шафами та тумбами / Фото з інстаграму Джессіки Альби

Однак цей тон не новий. Відтінки бежевого в рожевих кольорах є надзвичайно універсальним і популярним вибором в інтер'єрах протягом століть. З усіх варіацій – рум'яна, лососево-рожевий і персиковий – цей відтінок має значну перевагу.

На перший погляд, рожево-бежевий вибір цього сезону може здатися дещо шаблонним, адже цього року супертрендом був барбікор. Та це не звичайний рожевий, який має "солодку репутацію". Це його приглушений і витончений відтінок.

"У цьому тренді є захоплива подвійність – відтінок м'який і делікатний, але водночас сильний і стриманий", – каже фахівчиня із кольорів і трендів Паула Тейлор.

Рожево-бежевий відтінок використовують не лише для фарбування шаф. Це ідеальний тон для акцентних стін, який освітлює житловий простір. Для створення контрасту дизайнери радять поєднувати рожево-бежевий з бірюзовим, холодним білим, темно-блакитним і сірим.