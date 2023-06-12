"Краса білих шаф полягає в гнучкості, яку вони забезпечують для інших деталей", – каже дизайнерка Еріка Джейн. Тож є безліч кольорів підлоги, які будуть стильно виглядати, але ми розповімо про три універсальні.

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Теплий дерев'яний відтінок

Дерев'яна підлога середніх тонів – привабливий і вічний вибір для кухні. Теплий дерев'яний відтінок доповнює різноманітні білі кольори шаф.

Які білі шафи найкраще виглядають на тлі світлого дерева? Меблі з теплим, рожевим або навіть жовтим відтінком.

Дерево завжди додає тепла / Фото Georgia Zikas Designs

Сірий

Подумайте про вибір підлоги з натурального каменю або порцеляни в сірих тонах для створення гармонійної атмосфери в кімнаті.

Однак переконайтеся, що колір шаф справді білий. Адже є відтінки білого, які будуть погано виглядати на тлі сірої підлоги. "Блакитний або сірий мармур із більш холодною ноткою швидко зробить відтінок айворі застарілим і жовтим", – каже експерт Дастін Геркен.

Сірий колір – універсальний / Фото Brayer Design

Чорно-білий

Чорно-біла шахова підлога – чудовий варіант для білої кухні. Вона додає яскравості, водночас зберігаючи стриманість для вишуканого вигляду. Це також вигідна інвестиція, оскільки вона не вийде з моди.

Вибирайте між ромбоподібним малюнком або класичною шаховою формою. Перший створює відчуття руху та є елегантним поєднанням із білими шафами. Другий може зробити кухню більш невимушеною.

Підлога робить акцент в інтер'єрі кухні / Фото Future