"Красота белых шкафов заключается в гибкости, которую они обеспечивают для других деталей", – говорит дизайнер Эрика Джейн. Есть множество цветов пола, которые будут стильно выглядеть, но мы расскажем о трех универсальных.

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Теплый деревянный оттенок

Деревянные полы средних тонов – привлекательный и вечный выбор для кухни. Теплый деревянный оттенок дополняет всевозможные белые цвета шкафов.

Какие белые шкафы лучше всего смотрятся на фоне светлого дерева? Мебель с теплым, розовым или даже желтым оттенком.

Дерево всегда добавляет тепло / Фото Georgia Zikas Designs

Серый

Подумайте о выборе полов из натурального камня или фарфора в серых тонах для создания гармоничной атмосферы в комнате.

Однако убедитесь, что цвет шкафов действительно белый. Есть ведь оттенки белого, которые будут плохо выглядеть на фоне серого пола. "Голубой или серый мрамор с более холодной ноткой быстро сделает оттенок айвори устаревшим и желтым", – говорит эксперт Дастин Геркен.

Серый цвет – универсальный / Фото Brayer Design

Черно-белый

Черно-белый шахматный пол – отличный вариант для белой кухни. Она придает яркости, одновременно сохраняя сдержанность для изысканного вида. Это тоже выгодная инвестиция, поскольку она не выйдет из моды.

Выбирайте между ромбовидным рисунком или классической шахматной формой. Первый создает чувство движения и элегантное сочетание с белыми шкафами. Второй может сделать кухню более непринужденной.

Пол делает акцент в интерьере кухни / Фото Future