Як правильно обрати колір штор: дизайнери назвали найкращі тони, які додають затишку

Створення затишного простору зводиться до вибору текстилю до вашої кімнати. Якщо ви хочете зробити приміщення теплішим, не забувайте обрати штори правильного кольору.

Вибираючи штори для будь-якої кімнати, важливо мати деяке уявлення про те, яку атмосферу ви хочете в ній створити. Якщо ви прагнете, щоб будинок виглядав затишно, зазвичай це означатиме вибір темних тонів із землистими чи коштовним відтінками.

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Якого кольору штори обрати, щоб дім був затишним

"Темніші відтінки, такі як насичений темно-синій або земляно-коричневий, випромінюють тепло, а це своєю чергою створює затишок і робить простір більш привабливим. Також ці тони поглинають більшу частину світла, імітуючи ефект кокона", – говорить дизайнер інтер'єру Медісон Поппер.

Подібного ефекту можна досягти, використовуючи також теплі нейтральні відтінки, якщо темні вам не подобаються, додає нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

"Такі кольори, як: бежевий, кремовий і слонова кістка, є вічно актуальні, оскільки вони випромінюють м'яку та привітну енергію. Вони оптимальні для того, щоб зробити простір більш просторим і відкритим", – каже Кроповінський.

Штори світлого нейтрального кольору / Фото James Hare

Також варто обирати оливковий колір, який зараз номер один серед трендів. Він створює атмосферу природи. Тим часом смарагдово-зелений, бордовий і сапфірово-блакитний додають нотку розкоші, але їх слід використовувати обмежено.

Штори смарагдового кольору / Фото Pexels