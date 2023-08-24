Выбирая шторы для хоть какой комнаты, принципиально иметь некое представление о том, какую атмосферу вы желаете в ней сделать. Если вы хотите, чтобы дом выглядел уютно, это означает выбор темных тонов с землистыми или ценными оттенками.

Обратите внимание Благотворительность и укрепление экономики: как КН РИЭЛ приближает победу Украины

Какого цвета шторы выбрать, чтобы дом был уютным

"Темные оттенки, такие как насыщенный темно-синий или земляно-коричневый, излучают тепло, а это в свою очередь создает уют и делает пространство более привлекательным. Также эти тона поглощают большую часть света, имитируя эффект кокона", – говорит дизайнер интерьера Мэдисон Поппер.

Подобного эффекта можно достичь, используя также теплые нейтральные оттенки Если темные вам не нравятся, добавляет нью-йоркский дизайнер Артем Кроповинский.

"Такие цвета, как: бежевый, кремовый и слоновая кость, вечно актуальны, поскольку они излучают мягкую и приветливую энергию. Они оптимальны для того, чтобы сделать пространство более просторным и открытым", – говорит Кроповинский.

Шторы светлого нейтрального цвета / Фото James Hare

Также следует выбирать оливковый цвет, который сейчас номер один среди трендов. Он создает атмосферу природы. Между тем изумрудно-зеленый, бордовый и сапфирово-голубой добавляют нотку роскоши, но их следует использовать ограниченно.

Шторы изумрудного цвета / Фото Pexels