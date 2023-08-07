Дизайнери інтер'єру розповіли, що такі кольори, як: світло-блакитний, світло-бежевий, червоний, зелений і світло-сірий виходять з моди. Тепер для передпокоїв обирають інші кольори. Ось прогноз експертів на 2024 рік.
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Персиковий
Чудова альтернатива звиклим бежевим фарбам / Фото David Parmiter
Теракотовий
Його обиратимуть у 2024 році замість червоного / Фото Elicyon
Легкий зелений або шавлія
Такі відтінки зеленого будуть в тренді замість сірого / Фото Polly Wreford
Бурштиновий
Колір, який додає тепла й затишку / Фото Jon Day
Блідо-жовтий
Біля входу найдоречнішим буде саме блідий відтінок жовтого / Фото Benjamin Moore