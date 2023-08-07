Дизайнеры интерьера рассказали, что такие цвета, как светло-голубой, светло-бежевый, красный, зеленый и светло-серый выходят из моды. Теперь для прихожих выбирают другие цвета. Вот прогноз экспертов на 2024 год.
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Персиковый
Прекрасная альтернатива привычным бежевым краскам / Фото David Parmiter
Терракотовый
Его будут выбирать в 2024 году вместо красного / Фото Elicyon
Легкий зеленый или шалфей
Такие оттенки зеленого будут в тренде вместо серого / Фото Polly Wreford
Янтарный
Цвет, придающий теплу и уюту / Фото Jon Day
Бледно-желтый
У входа самым уместным будет именно бледный желтый оттенок / Фото Benjamin Moore