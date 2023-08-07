5 кольорів фарби для передпокою, які варто використовувати у дизайнах 2024 року
Джерело:Homes & Gardens
Передпокій часто дуже маленький, тому важливо вибрати правильний колір фарби. Деякі тони стануть особливо популярними у 2024 році. Вони якраз є дуже доречними в невеликих передпокоях.
Дизайнери інтер'єру розповіли, що такі кольори, як: світло-блакитний, світло-бежевий, червоний, зелений і світло-сірий виходять з моди. Тепер для передпокоїв обирають інші кольори. Ось прогноз експертів на 2024 рік.
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