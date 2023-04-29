Дизайнери кажуть, що немає жорстких правил, які б стверджували, що фарбувати все в один колір – це погано. Усе залежить від бажаного ефекту, який ви хочете створити. Зараз ми розповімо, в яких випадках один колір для 5 стін – це гарна ідея.

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Для відчуття затишку

"Там, де ви хочете відчути, що вас огортає простір, пофарбуйте стелю та стіни в один і той же колір. Це створює відчуття ніжних обіймів", – каже дизайнерка інтер'єру Ніколь Лантері.

Для цього варто обрати насичений, землистий колір, а не пастельний. Наприклад, жовто-зелений відтінок у цій їдальні додав затишку та комфорту. Це саме те, що потрібно в кімнаті для обіду та спілкування з друзями й родиною.

Землистий відтінок створює відчуття затишку / Фото Benjamin Moore

Для створення ілюзії висоти

Нью-Йоркський дизайнер інтер'єрів Артем Кроповінський каже: "У менших приміщеннях або кімнатах з низькою стелею фарбування стелі та стін в один колір може створити ілюзію висоти та відкритості. Вибирайте більш світлі відтінки, такі як м'які білі, кремові або пастельні, щоб максимізувати цей ефект.

Темні кольори для такої ідеї не підходять взагалі. З ними краще не експериментувати, щоб не зіпсувати інтер'єр.

Усі відтінки білого візуально збільшують простір / Фото Paul Raeside