Дизайнеры говорят, что нет жестких правил, утверждающих, что красить все в один цвет – это плохо. Всё зависит от желаемого эффекта, который вы хотите создать. Сейчас мы расскажем, в каких случаях один цвет для пяти стен – это хорошая идея.

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Для ощущения уюта

"Там, где вы хотите почувствовать, что вас окутывает пространство, покрасьте потолок и стены в один и тот же цвет. Это создает ощущение нежных объятий", – говорит дизайнер интерьера Николь Лантери.

Для этого следует выбрать насыщенный, землистый цвет, а не пастельный. Например, желто-зеленый оттенок в этой столовой придал уют и комфорт. Это именно то, что нужно в комнате для обеда и общения с друзьями и семьей.

Землистый оттенок создает чувство уюта / Фото Benjamin Moore

Для создания иллюзии высоты

Нью-Йоркский дизайнер интерьеров Артем Кроповинский говорит: "В меньших помещениях или комнатах с низким потолком окрашивание потолка и стен в один цвет может создать иллюзию высоты и открытости. Выбирайте более светлые оттенки, такие как мягкие белые, кремовые или пастельные, чтобы максимизировать этот эффект.

Темные цвета для такой идеи вообще не подходят. С ними лучше не экспериментировать, чтобы не испортить интерьер.

Все оттенки белого визуально увеличивают пространство / Фото Paul Raeside