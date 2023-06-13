Експерти з дизайну розповіли, що як теплі, так і холодні відтінки чудово поєднуються з коричневим. Усе через те, що коричневий – доволі нейтральний колір. Та ми розповімо про три найкращі поєднання.

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Кремовий

Відомо, що коричневі меблі добре поєднуються з білими стінами. Та для посиленого відчуття тепла оберіть натомість м'який відтінок білого – кремовий. Він ідеально підходить для нейтральних кімнат і створює спокійний і сучасний простір.

Нейтральний варіант / Фото 22 Interiors

Синій

Дизайнерка інтер'єру Дана Фіглз каже: "Мені подобається поєднувати сині стіни з темно-коричневими меблями, таких як вишневе дерево, горіх і червоне дерево, які традиційно використовують у більш класичних дизайнах інтер'єру". Ось один із прикладів роботи Дани Фіглз.

Пофарбуйте стіни в класичний синій / Фото Revelry Interior Design

Оливковий

"Теплі відтінки коричневого в поєднанні з оливковим чудово гармонують, викликаючи відчуття спокою. Вони ідеально підходять для створення затишної та комфортної атмосфери, для кольорових ідей для спальні", – каже дизайнер інтер’єру Артем Кроповінський.

Оливковий – колір природи, спокою та затишку / Фото Valspar