Эксперты по дизайну рассказали, что как тёплые, так и холодные оттенки прекрасно сочетаются с коричневым. Все потому, что коричневый – довольно нейтральный цвет. Но мы расскажем о трех лучших сочетаниях.

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Кремовый

Известно, что коричневая мебель хорошо сочетается с белыми стенами. Но для усиленного ощущения тепла выберите мягкий оттенок белого – кремовый. Он идеально подходит для нейтральных комнат и создает спокойное и современное пространство.

Нейтральный вариант / Фото 22 Interiors

Синий

Дизайнер интерьера Дана Фиглз говорит: "Мне нравится сочетать синие стены с темно-коричневой мебелью, такой как вишневое дерево, орех и красное дерево, которые традиционно используют в более классических дизайнах интерьера". Вот один из примеров работы Даны Фиглз.

Покрасьте стены в классический синий / Фото Revelry Interior Design

Оливковый

"Теплые оттенки коричневого в сочетании с оливковым прекрасно гармонируют, вызывая чувство покоя. Они идеально подходят для создания уютной и комфортной атмосферы, для цветных идей для спальни", – говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Оливковый – цвет природы, покоя и уюта / Фото Valspar