Сума угоди є рекордною для невеликого містечка Бетесда. Що є в об'єкті нерухомості – читайте далі.

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Що відомо про угоду

У цьому будинку Майк Тайсон проживав разом з дружиною Монікою Тернер з 1995 по 2000 рік. Він розташований поблизу престижного заміського клубу для гри у гольф. У 2020 році будинок намагалися продати за 8,5 мільйона доларів (231 мільйон гривень). У травні 2021 року вартість знизили до 5,25 мільйона доларів (143 мільйони гривень). У липні угода відбулася за ціною 4,5 мільйона доларів (122,4 мільйона гривень). І це стало рекордом для місцевості, в якій розташований об'єкт. Ім'я нового власника особняка не розкривається.

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Що є в особняку

У зірковому будинку є сім спалень, вісім ванних кімнат, триповерхові сходи та ліфт, СПА-центр і сауна, більярдна, басейн з підігрівом і спортивний майданчик.

В цьому будинку Тайсон тримав білих тигрів / Фото Cesar A. Olivares.