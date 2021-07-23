Сумма сделки является рекордной для небольшого городка Бетесды. Что есть в объекте недвижимости – читайте далее.

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Что известно о сделке

В этом доме Майк Тайсон проживал вместе с супругой Моникой Тернер с 1995 по 2000 год. Он расположен вблизи престижного загородного клуба для игры в гольф. В 2020 году дом пытались продать за 8,5 миллиона долларов (231 миллион гривен). В мае 2021 года стоимость снизили до 5,25 миллиона долларов (143 миллиона гривен). В июле сделка состоялась по цене 4,5 миллиона долларов (122,4 миллиона гривен). И это стало рекордом для местности, в которой расположен объект. Имя нового владельца особняка не раскрывается.

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Что есть в особняке

В звездном доме есть семь спален, восемь ванных комнат, трехэтажная лестница и лифт, СПА-центр и сауна, бильярдная, бассейн с подогревом и спортивная площадка.

В этом доме Тайсон держал белых тигров / Фото Cesar A. Olivares.