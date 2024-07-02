Дизайнери назвали три палітри кольорів, які, на їхню думку, будуть ідеальними для фарбування стін у спальні. Вони не лише створюють відчуття затишку й комфорту, а й роблять інтер'єр дорожчим на вигляд.

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Нейтральні тони

Біла спальня із світло-сірими та золотими деталями / Фото Davide Lovatti

Оформлюючи маленьку спальню, ви ніколи не помилитеся, якщо оберете теплі нейтральні відтінки

Кремові та бежеві кольори чудово підходять для маленьких спалень. Вони створюють відчуття розкоші через безтурботність,

– говорить засновниця техаської студії Gaia G Interiors.

До слова, інтер'єр у нейтральних тонах завжди буде в тренді.

Землисті відтінки

Спальня в світло-коричневих і бежевих тонах / Фото Plaster & Patina

Це ті самі нейтральні тони, але просто темніші, зокрема мовиться про відтінки коричневого. Дизайнерка інтер'єру з Каліфорнії Александра Азат ділиться, що нещодавно використовувала для маленької спальні сіро-коричневий. Це тон, який допомагає створювати затишну, але водночас розкішну атмосферу.

Ніжні пастельні тони

Затишна спальня з персиковими та блідо-рожевими деталями / Фото LB Copeland Interiors

Пастельні відтінки часто називають жіночими, зокрема персиковий та блідо-рожевий. Дизайнери кажуть, що ці тони варто використовувати у маленьких спальнях. Вони створюють відчуття елегантності та вишуканості.