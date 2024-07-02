Дизайнеры назвали три палитры цветов, которые, по их мнению, будут идеальными для окрашивания стен в спальне. Они не только создают ощущение уюта и комфорта, но и делают интерьер дороже на вид.

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Нейтральные тона

Белая спальня со светло-серыми и золотыми деталями / Фото Davide Lovatti

Оформляя маленькую спальню, вы никогда не ошибетесь, если выберете теплые нейтральные оттенки

Кремовые и бежевые цвета прекрасно подходят для маленьких спален. Они создают ощущение роскоши через безмятежность,

– говорит основательница техасской студии Gaia G Interiors.

К слову, интерьер в нейтральных тонах всегда будет в тренде.

Землистые оттенки

Спальня в светло-коричневых и бежевых тонах / Фото Plaster & Patina

Это те же нейтральные тона, но просто темнее, в частности говорится об оттенках коричневого. Дизайнер интерьера из Калифорнии Александра Азат делится, что недавно использовала для маленькой спальни серо-коричневый. Это тон, который помогает создавать уютную, но одновременно роскошную атмосферу.

Нежные пастельные тона

Уютная спальня с персиковыми и бледно-розовыми деталями / Фото LB Copeland Interiors

Пастельные оттенки часто называют женскими, в частности персиковый и бледно-розовый. Дизайнеры говорят, что эти тона стоит использовать в маленьких спальнях. Они создают ощущение элегантности и изысканности.