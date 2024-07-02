Які кольори роблять маленьку спальню вишуканою та затишною: три палітри від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Колір є потужним інструментом, який може змінити вигляд маленької спальні. Оскільки ця кімната є місцем, де ми відпочиваємо та відновлюємо сили, важливо підібрати правильні відтінки, які створять відповідний настрій.
Дизайнери назвали три палітри кольорів, які, на їхню думку, будуть ідеальними для фарбування стін у спальні. Вони не лише створюють відчуття затишку й комфорту, а й роблять інтер'єр дорожчим на вигляд.
Цікаво Чи варто вішати штори на кухні: ось відповідь дизайнерів
Нейтральні тони
Оформлюючи маленьку спальню, ви ніколи не помилитеся, якщо оберете теплі нейтральні відтінки
Кремові та бежеві кольори чудово підходять для маленьких спалень. Вони створюють відчуття розкоші через безтурботність,
– говорить засновниця техаської студії Gaia G Interiors.
До слова, інтер'єр у нейтральних тонах завжди буде в тренді.
Землисті відтінки
Це ті самі нейтральні тони, але просто темніші, зокрема мовиться про відтінки коричневого. Дизайнерка інтер'єру з Каліфорнії Александра Азат ділиться, що нещодавно використовувала для маленької спальні сіро-коричневий. Це тон, який допомагає створювати затишну, але водночас розкішну атмосферу.
Ніжні пастельні тони
Пастельні відтінки часто називають жіночими, зокрема персиковий та блідо-рожевий. Дизайнери кажуть, що ці тони варто використовувати у маленьких спальнях. Вони створюють відчуття елегантності та вишуканості.