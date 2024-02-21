Які кольори меблів найкраще поєднаються з білою технікою на кухні: фаворити дизайнерів

Якщо ви плануєте оновлення кухні й обдумуєте те, як освіжити її за допомогою кольору, подивіться на наявну побутову техніку. Зазвичай багато предметів саме білі, тому варто знати, які тони стануть чудовим тлом або доповненням до того, що ви не плануєте змінювати.

Білий колір є універсальним, тому його можна поєднати майже з усіма відтінками. Дизайнери розповіли, які тони завжди будуть в тренді та який ефект вони створять в інтер'єрі разом із білим.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Обирайте глибокі й темні відтінки для контрасту

Кухня з темно-синіми шафами та білою духовкою / Фото Bess Friday

Якщо ви хочете візуально виокремити білу техніку, темні кольори будуть найкращим вибором. "Для тих, хто хоче створити драматичний вигляд, сміливі кольори, як-от темно-синій, темно-сірий або темно-червоний, можуть створити вражаючий контраст із білою технікою, додаючи сучасний і вишуканий штрих на кухні", – переконує американська дизайнерка інтер'єру Дженніфер Девіс.

Глибокий бордовий або теракотовий буде доречним на кухні в сільському стилі, тоді як темно-зелений або темно-синій – в сучасних інтер'єрах.

Поєднайте білий з нейтральними тонами для м'якого вигляду

Сучасна кухня з дерев'яними меблями оригінального кольору / Фото Mindy Laven

Нейтральні тони, такі як сірий, бежевий чи темно-коричневий створюють позачасовий та елегантний фон для білої техніки. У поєднанні з білим вони створять заспокійливу атмосферу на кухні.

Ще одним чудовим відтінком є шавлієво-зелений, який став трендом 2023 року й популярний досі. Блідо-рожевий або ніжно-сірий можна обрати для інтер'єру в скандинавському стилі.