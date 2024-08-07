Хоча нейтрали називають "безпечним варіантом", вибрати правильні відтінки для кімнати не так просто, як може здатися. Від чітких білих і холодних сірих до кремових, бежевих і коричневих – називаємо найкращі комбінації нейтральних відтінків.

Вас зацікавить Який килим підібрати до вітальні, якщо там сірий диван: три несподівані кольори

Сірий з білим

Вітальня сіро-зеленого відтінку / Фото Benjamin Moore Hazy Skies

За словами експертки британського відділу Benjamin Moore, ви ніколи не помилитеся з білим і сірим.

Хелен Шоу каже, що це поєднання для тих, "хто шукає трохи більше глибини та атмосфери, ніж можна відчути в білих і брудно-білих нейтральних просторах".

Дизайнерка каже, що похмурий сірий якраз зараз дуже в тренді. Якщо його поєднати з білим і зеленим, то можна отримати вау-ефект.

Бежевий і теплий білий

Бежеві стіни у вітальні / Фото Lick

Бежеві тони створять простір, який "буде світлим і повітряним, а ще теплим і затишним". Його радять використовувати разом з теплим білим відтінком, особливо у вітальнях.

Бежевий колір викликає природні асоціації із землею та може створити у вашому просторі відчуття затишку, тепла та впевненості,

– каже Таш Бредлі, директор із дизайну інтер'єру компанії Lick.

Експерти запевняють, що поєднання бежевого та білого створює позачасову атмосферу, якої всі так прагнуть досягти в основних кімнатах.

Коричневий з кремовим

Нейтральна ванна кімната зі світло-коричневою стіною / Фото Sherwin Williams

Коричневі кольори стають все більш популярними, оскільки колірні тенденції рухаються до більш землистих тонів. Їх експерти радять поєднувати з кремовими відтінками.

Я бачу багато нейтральних палітр із більшою кількістю середніх тонів і темнішими кольорами. Це створює контраст і додає глибини, що не можна очікувати від комбінації світлих тонів,

– каже Кара Ньюхарт, представниця бренду Behr.

За словами фахівчині, поєднання коричневого та бежевого ідеальне для інтерʼєру ванних кімнат.